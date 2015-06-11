Яценюк обязал Авакова привлечь к ответственности руководство горящей нефтебазы

Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк сегодня на брифинге вблизи места пожара нефтебазы под Киевом.

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«Я прошу Арсена Авакова принять меры по привлечению к уголовной ответственности как директора базы, так и главного инженера по отношению к которым были составлены протоколы об административных правонарушениях, и именно эти должностные лица несут ответственность за состояние пожарной безопасности», - заявил он.