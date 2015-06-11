Яценюк обязал Авакова привлечь к ответственности руководство горящей нефтебазы
21:06, 11 июня 2015Общество
780 0
Премьер-министр Арсений Яценюк поручил главе МВД Арсену Авакову привлечь к уголовной ответственности директора и главного инженера горящей нефтебазы под Киевом.
Аваков должен привлечь к ответственности руководство нефтебазы / facebook.com
Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк сегодня на брифинге вблизи места пожара нефтебазы под Киевом.
Читайте такжеКоличество погибших на горящей нефтебазе под Киевом возросло до 5 человек - Турчинов
«Я прошу Арсена Авакова принять меры по привлечению к уголовной ответственности как директора базы, так и главного инженера по отношению к которым были составлены протоколы об административных правонарушениях, и именно эти должностные лица несут ответственность за состояние пожарной безопасности», - заявил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter