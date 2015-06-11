Яценюк обязал Авакова привлечь к ответственности руководство горящей нефтебазы

21:06, 11 июня 2015
Общество
780 0

Премьер-министр Арсений Яценюк поручил главе МВД Арсену Авакову привлечь к уголовной ответственности директора и главного инженера горящей нефтебазы под Киевом.

ГСЧС / facebook.com

Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк сегодня на брифинге вблизи места пожара нефтебазы под Киевом.

Читайте такжеКоличество погибших на горящей нефтебазе под Киевом возросло до 5 человек - Турчинов

«Я прошу Арсена Авакова принять меры по привлечению к уголовной ответственности как директора базы, так и главного инженера по отношению к которым были составлены протоколы об административных правонарушениях, и именно эти должностные лица несут ответственность за состояние пожарной безопасности», - заявил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter