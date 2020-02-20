Медперсонал санатория в Новых Санжарах, где будут находиться эвакуированные из Китая украинцы, не увольнялся - МВД

В МВД опровергли информацию о массовых увольнениях в санатории из-за приезда эвакуированных из Китая граждан.

Медицинский персонал санатория в Новых Санжарах Полтавской области, где планируется разместить на карантин эвакуированных из Китая граждан, не увольнялся.

Об этом на пресс-конференции в Новых Санжарах заявил директор Департамента здравоохранения и реабилитации МВД Украины Анатолий Смык.

«Медперсонал санатория в Новых Санжарах, где будут находиться эвакуированные из Китая украинцы, не увольнялся. Из трех врачей - одна на больничном, вторая - в отпуске по собственному желанию, поскольку у нее проблемы со зрением. Сообщения, что там происходят массовые увольнения, не соответствуют действительности», - сообщил Смык.

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Кроме того, медперсонал из санатория уже вывезли, там будут работать только медики, сопровождавшие эвакуированных из Китая.

«Если нужна будет помощь нацгвардейцам, которые будут охранять санаторий, то с теми людьми будут контактировать медики санатория», - пояснил Смык.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что для поселения эвакуированных рассматривалось около сотни мест - от частных санаториев до государственных.

«Новые Санжары подошли и по канализации, и по другим критериям. Корпус стоит особняком. Из него всех вывели», - заявил Ляшко.

Также стало известно, что самым молодым украинцем, которого эвакуировали из Китая, является ребенок 2012 года рождения. Он родом из Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в аэропорту Харькова.

По данным Минздрава, на борту самолета находились 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

В течение 14 дней люди будут находиться на обсервации в медицинском центре Национальной гвардии «Новые Санжары» в Полтавской области с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных.