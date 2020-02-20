Эвакуация украинцев из Уханя и паника в Украине. Какие выводы следует сделать

Оксана Тукалевская

История с эвакуацией украинцев из Уханя и то, что происходит вокруг этой истории, - шок и стыд для всех.

Нужно говорить о неподготовленности операции в целом

Для начала, хочется извиниться перед пилотами/стюардами компании SkyUp, а также пассажирами китайского рейса. Что же касается причин происходящего в разных областях Украины, в социальных сетях и телеэфирах, то можно выделить несколько важных моментов.

Во-первых, нужно говорить о неподготовленности операции в целом. К моменту эвакуации должна была быть готова известная всей стране локация.

Туда должны были завезти все - от оборудования для обследования до средств защиты населения на случай «чего», а также лучшие профильные медики страны. Было ли что-то из этого сделано? Скажите. Если не заметила – извинюсь.

Кроме этого, к моменту эвакуации должна была уже заканчиваться информкампания со страной в целом и регионом в частности.

Люди, которые работают над эвакуацией, должны были стать героями

Стране - ежедневный репорт «как мы готовимся принять эвакуированных из Уханя». Открыто и прозрачно. Через те самые медиа, которые «не нужны». Региону - прозрачность, открытость, через все каналы, вплоть до листовок по хатам и экскурсий лидеров мнений на локацию. Каждому местному жителю за счет государства выдать средства защиты, молоко за вредность и т.д., пообещать компенсации, переоборудовать современным оборудованием больницу/поликлинику/санаторий, если бы это их успокоило и удовлетворило.

Люди, которые работают над эвакуацией, должны были стать героями.

Во-вторых, не надо хейтить людей, перекрывающих дороги (это не касается лишь провокаторов - тех, кто использует ситуацию для разжигания конфликта). Люди в состоянии паники. Их жаль.

Если бы такой сложный проект как эвакуация украинцев из Уханя была подготовлена правильно, уверена, что эвакуированным бы передавали пирожки и домашний борщ

Что их вывело на улицу? Односложно ответить не получится. Это:

знание, в каком состоянии находится украинская медицина в целом (кстати, спасибо тем, кто годами подрывал авторитет врачей) и медицина в их конкретном населенном пункте;

недоверие к власти в целом (исторически сложилось, кто его знает, почему);

организация эвакуации в целом;

на них это свалилось «внезапно» и «вдруг». А какая первая стадия шока? – Неприятие и отрицание.

В-третьих, чтобы успокоить народные волнения, «исправлять» ситуацию и коммуницировать при помощи БТР – мягко говоря, не самая лучшая идея. Надеюсь, будут сделаны выводы.

В целом, если бы такой сложный проект как эвакуация украинцев из Уханя была подготовлена правильно, уверена, что эвакуированным бы передавали пирожки и домашний борщ. У нас появились бы герои, которыми бы мы гордились. И кейс про ценности, который бы окрылял.

А не это вот все.

Оксана Тукалевская, эксперт в области маркетинга и коммуникаций