По центру Киева прошло шествие в память о погибших Героях Небесной сотни (видео)

Участники шествия останавливались возле каждого мемориала и фотографии погибших, чтобы возложить цветы.

На шестую годовщину кровавых событий на Майдане Независимости память погибших Героев Небесной сотни почтили шествием по центру столицы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Родные, друзья погибших и те, кто тогда боролся за свободу на Майдане, прошли по центру города от улицы Грушевского. Участники Шествия Достоинства останавливались возле каждого мемориала и фотографии погибших, чтобы возложить цветы. Конечно же, они спели гимн Украины.

Люди недовольны тем, что все причастные к расстрелам на Майдане до сих пор не наказаны. Поэтому они отправились на Банковую, чтобы задать все эти вопросы президенту.

Тем временем все деревья от Майдана до конца аллеи Героев Небесной сотни украшают белые ангелы, которые сделали столичные школьники. А на пешеходном мосту возле стелы Независимости появился плакат, который напоминает о войне с Россией. На нем надпись - "Россия начала войну здесь".

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Украине чествуют память Героев Небесной сотни. Шесть лет назад произошли трагические события Революции достоинства. Именно 18-20 февраля в центре Киева погибло наибольшее количество участников трехмесячных протестов - более 100 человек. В Киеве и других городах сегодня проходят траурные мероприятия.