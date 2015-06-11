"Давай его от***дим просто": По факту скандальной СМС-переписки киевских прокуроров начали проверку

Столичная прокуратура начала служебную проверку по факту опубликованной в СМИ смс-переписки между двумя прокурорами прокуратуры Днепровского района Киева в ходе судебного заседания, в которой содержатся предложения расправы над фотокорреспондентом, осуществлявшим съемку хода судебного процесса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

“По данному факту начата служебная проверка. Ее результаты будут обнародованы в ближайшее время”, - отметили в столичной прокуратуре, добавив, что ход этой проверки находится на контроле у Генпрокуратуры Украины.

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Напомним, в Интернете опубликовали переписку между прокурором Днепровского района Киева Артемом Тендитным, старшим прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержанием государственного обвинения прокуратуры Киева Сергеем Лысенко и прокурором Днепровского района Киева Денисом Соловьем.

Переписка велась через телефон в закрытой группе Viber, пишет на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак, который и сфотографировал ее во время заседания Днепровского районного суда Киева.

"Как и обещал, выкладываю фото переписки прокурора Днепровского района города Киева Тендитного А. П. В Днепровском районном суде города Киева проходило судебное заседание. Если коротко о сути заседания, то там кто-то заказал адвоката, а прокуратура Днепровского района все делает для того, чтобы адвоката привлекли к криминалу. Так вот! Во время заседания удалось сфотографировать переписку прокурора Тендитного А.П., который поддерживал обвинение. Из переписки становится ясно, что прокуроры решают между собой, как расправляются с неугодными им лицами", - пишет журналист.

Далее журналист предлагает расшифровку переписки.

Группа: "Лысые птицы"

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Тендитный А.П. ведет переписку по Viber с Эдуардом Гришиным.

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