Самолет с эвакуированными из Китая гражданами прибыл на специальную стоянку в аэропорту Харькова (видео)

Эвакуированные граждане Украины и иностранцы будут проходить паспортный контроль у трапа самолета.

Самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами прибыл на специальную стоянку в аэропорту Харькова.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Самолет сейчас находится в Харькове, пограничники готовы принять меры по оформлению всех, кто находится в самолете», - сказал он.

Демченко уточнил, что самолет находится на специальной стоянке. «Оформление будет проводиться у трапа самолета. Мы заблаговременно получили списки всех, кто находится на борту, поэтому проверили и провели их по всем нашим базам данных. У трапа самолета будет происходить исключительно идентификация и будут вноситься отметки в паспорта иностранцам», - добавил представитель ГПСУ.

Также Демченко отметил, что пограничники, которые будут осуществлять все процедуры, одеты в изолирующие костюмы, чтобы обезопасить собственное здоровье.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, в 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в международном аэропорту «Борисполь» на дозаправку, после чего вылетел в Харьков.

По прибытии в аэропорт в Харькове все лица на борту пройдут пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной обособленной зоне аэропорта.

Впоследствии эвакуированные из Китая граждане будут доставлены на территорию медицинского центра «Новые Санжары». В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.