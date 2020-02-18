Дети переселенцев бесплатно будут питаться в садиках, школах и вузах: Зеленский подписал закон

Согласно документу, обеспечивать детским питанием будут детей переселенцев грудного возраста и детей второго года жизни.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает предоставление бесплатного питания в учебных заведениях детям внутренне перемещенных лиц.

Как указано на сайте Верховной Рады, 18 февраля документ вернулся с подписью президента.

Этот законопроект был подан еще парламентариями прошлого созыва в ноябре 2015 года.

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Согласно документу, обеспечивать детским питанием будут детей переселенцев грудного возраста и детей второго года жизни.

Бесплатно питаться иметь право дети из числа внутренне перемещенных лиц, обучающиеся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.

По расчетам 2016 года, дополнительная потребность в бюджете для обеспечения 192 тысяч детей питанием составляла 323 млн грн ($13,2 млн). Речь шла о том, что ориентировочная стоимость одного питания на одного ребенка составляет 10 грн ($0,4).

«Это станет своего рода следующим шагом в улучшении социальной защиты вынужденных переселенцев и их материальном обеспечении со стороны государства», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, народные депутаты Верховной Рады 16 января приняли во втором чтении и в целом законопроект, которым предлагается обеспечить детей внутренне перемещенных лиц в учебных заведениях бесплатным питанием.