В центре Киева провели панихиду по погибшим в кровавых столкновениях на Майдане (фоторепортаж, видео)

Поминальное богослужение памяти Героев Небесной Сотни состоялось в Киеве.

Возле мемориала Небесной сотни провели панихиду по погибшим в кровавых столкновениях на Майдане.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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6 лет назад во время Революции достоинства утром мирное шествие к Верховной Раде переросло в кровавое противостояние активистов с беркутовцами и вооруженными титушками.

Тогда погибли 23 протестующих, еще сотни были травмированы. Поминальные мероприятия объявлены во всей стране.

Напомним, 22 января в центре Киева состоялось шествие чествования памяти первых погибших участников Революции достоинства – Героев Небесной сотни Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого и Александра Бадеры, которые погибли в январе 6 лет назад. 21 ноября 2013 года в Украине началась уже третья по счету настоящая революция. Она длилась 94 дня и стала самой кровавой в истории независимой Украины. Участие в этих событиях приняли до 4 миллионов украинцев. Первый майдановец умер после избиения беркутом 22 декабря. Еще трое погибли в конце января на Грушевского. Самые кровавые бои начались 18 февраля и продолжались несколько дней. По состоянию на март 2014 года Небесная Сотня - это 105 украинцев. Все 13 погибших правоохранителей погибли с 18 до 20 февраля.