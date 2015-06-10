На блокпосту в Артемовске около 400 автомобилей ожидают возможности покинуть "ДНР" - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщает 112.ua.

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"В связи с продолжающимся закрытием правительством контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения, СММ зафиксировала увеличение очереди на контролируемом правительством контрольно-пропускном пункте в Артемовске. СММ зафиксировала 390 гражданских транспортных средств, в том числе 24 гражданских автобусов, (по сравнению с 205 автомобилями 8 июня), ожидающих возможности выехать из "ДНР" на контролируемую правительством территории", - говорится в сообщении.

Еще около 82 автомобилей ждут возможности въехать с территории Украины в "ДНР".