Боевики заблокировали последний пункт пропуска на оккупированные территории Луганщины

Об этом на своем сайте сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

Он отметил, что речь идет о с. Родина, которое входит в г.Золотое в Попаснянском районе. Также Москаль сообщил, что вчера, 9 июня, на оккупированной территории перед одним из мостов, что ведет к Родине, появились таблички с надписями «Мост заминирован» и «Движение запрещено».

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Сообщается, что вооруженные боевики не пускают через мост в сторону контролируемой Украиной территории ни пешеходов, ни велосипедистов, ни автомобильный транспорт.

При этом Москаль отметил, что на подконтрольной Украине территории Луганщины он ранее разрешил пересекать линию разграничением пешеходам, велосипедистам и автомобильному транспорту международных гуманитарных организаций, которые возили на оккупированную территорию различную помощь.

"Террористы сделали проще – просто наглухо перекрыли последний пункт пропуска для всех", - возмутился руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации.

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Поэтому в областной военно-гражданской администрации призвали всех, кто имеет пропуска и желание попасть на оккупированные территории, воспользоваться автомобильным коридором «Артемовск – Горловка» через КПВВ «Николаевка».