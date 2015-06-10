Москаль распорядился отключить телевидение боевикам "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба руководителя Луганщины.

"Луганский филиал Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) так и не переехал из оккупированного Луганска на контролируемую Украиной территорию. Мало того, что специалисты КРРТ организовали в так называемой "ЛНР" трансляцию российских и сепаратистских телеканалов с антиукраинской пропагандой, они и дальше официально считаются работниками Луганского филиала КРРТ и продолжают получать зарплату из Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Так, Москаль подписал распоряжение, которым обязал ООО "Луганское энергетическое объединение" отключить от энергоснабжения главные объекты Луганского филиала РРТ, а всем сотрудникам филиала выехать с оккупированной на контролируемую Украиной территорию.

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Как отмечается, в случае отказа такого переезда сотрудники РРТ должны быть уволены с работы. Вместе с тем, согласно сообщению, Москаль также требует привлечь к ответственности руководство Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Концерна РРТ за бездействие и попустительство террористам так называемой "ЛНР".