Суд оставил под стражей задержанного на Донбассе российского спецназовца до 19 июля

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения апелляционной жалобы на решение Шевченковского районного суда Киева о взятии Ерофеева под арест суд заслушал позиции защиты и представителя прокуратуры.

Адвокат Оксана Соколовская заявила, что в материалах досудебного следствия нет доказательств того, что ее подзащитный причастен к террористической деятельности. Также, сказала адвокат, состояние здоровья Ерофеева не позволяет ему находиться под арестом.

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В свою очередь прокурор отметил существование рисков того, что в случае отмены решения об аресте Ерофеев может скрываться от органов досудебного следствия, давить на свидетелей, искажать вещественные доказательства, поэтому он должен быть под арестом, как определил суд первой инстанции.

Сам Ерофеев заявил, что у него не было умысла совершать теракт, применять оружие, что он не получал такого задания.

Заслушав позиции сторон, суд принял решение оставить решение суда первой инстанции в силе.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александра Александрова. Их перевезли в военный госпиталь в Киеве, где оказали медицинскую помощь. Оба были арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что этих двух российских военнослужащих привлекут к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил и Александров.