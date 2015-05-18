Задержанных под Счастьем российских спецназовцев доставили в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

“На следующий день после эвакуации в Краматорск была осуществлена эвакуация в Киев, где они сейчас находятся”, - сказал Муженко.

По его словам, в ходе боевого столкновения с украинскими военнослужащими россияне получили ранения и “на плечах наших бойцов были эвакуированы из зоны огня”.

Читайте такжеЗадержанные российские военные будут привлечены к ответственности за терроризмСейчас, сообщил Муженко, задержанные находятся в Центральном военном госпитале Министерства обороны.

Во время брифинга журналистам была продемонстрирована снайперская винтовка, которая есть на вооружении исключительно у подразделений спецназа генерального штаба ВС РФ. Это оружие продемонстрировал командир 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Николюк, который принимал непосредственное участие в обезвреживании диверсионно-разведывательной службы. Эта группа, как выяснилось позже со слов задержанных российских военных, планировала захват ТЭС в Счастье при поддержке помощи, которая должна была выдвинуться на 3-4-х автобусах из района Веселой Горы.

Как сказал Николюк, снайперская винтовка имеет калибр 9 мм, снаряженный магазином с 9 патронами, которые не изготавливаются в Украине и способны пробивать бронежилет 5-го класса прочности.

По словам Николюка, получив от задержанных раненых российских военных информацию о том, что они вышли на боевое задание в составе группы из 14 человек, было принято решение о преследовании этой диверсионной группы, но противник открыл по украинскому подразделению огонь из минометов калибра 120 мм, поэтому было принято решение прекратить преследование.

Читайте такжеВрач: пленные русские спецназовцы боятся "врачей-карателей", которые вырезают органыНиколюк отметил, что боевики, узнав о задержании своих коллег, пытались их уничтожить, открыв огонь в сторону украинского подразделения.

В свою очередь Муженко сказал, что операцию для российской диверсионной группы планировал полковник Щепин, который в 1986 году был выпускником Киевской военной академии.

Также Муженко сообщил, что задержанные российские военные попали на территорию Украины 26 марта, и это была их третья ротация в Украину.