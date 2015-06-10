Спасатели сегодня проводят пенные атаки для ликвидации пожара на нефтебазе (фоторепортаж)

Опасности взрыва на горящей нефтебазе под Киевом нет, спасатели готовят следующую пенную атаку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин на брифинге.

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По состоянию на 13 часов 10 июня спасателям удалось охладить и потушить 3 цистерны, одна из которых – с маслом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечают в ГСЧС, для тушения пожара задействовано шесть единиц техники и четыре ствола генераторов пены ГПС-600.