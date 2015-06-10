К горящим цистернам затруднен доступ, спасатели готовят следующую пенную атаку

Опасности взрыва на горящей нефтебазе под Киевом нет, спасатели готовят следующую пенную атаку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин на брифинге.

«Мы провели пенную атаку, в результате которой нам удалось потушить одну емкость. Мы готовим еще следующую пенную атаку. Цистерна, которую потушили, была предназначена для хранения бензина. Во время тушения сложностей не было», - отметил он.

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«Мы привлекали пожарный танк Минобороны для расчистки территории, чтобы мы могли соответственно выставить технику, подключить все рукавные линии, чтобы эффективно провести эту атаку», - сказал Чечеткин.

По его словам, будем осуществлять подготовительные мероприятия для проведения следующей пенной атаки «Те цистерны, которые еще горят, к ним очень затруднен доступ», - заявил председатель ГСЧС.

Как сказал Чечеткин, в настоящее время опасности взрыва нет, «но потенциально может быть все. Утверждать, что окончательно нет, я не могу. Но ситуация полностью под контролем, где-то в 13.00 выходило избыточное давление из одной из цистерн».

«Мы также потушили не только большую цистерну, но потушили еще и горящую 60-тонную цистерну, из которой была утечка и было очень сильное задымление», - добавил Чечеткин.