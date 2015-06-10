Спасатели потушили три цистерны на горящей нефтебазе под Киевом

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Сейчас идет ротация спасателей и техники для обеспечения непрерывной работы по ликвидации пожара", - говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 13 час. 10 июня спасателям удалось охладить и потушить 3 цистерны, одна из которых – с маслом. Сейчас продолж... Posted by Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям on 10 Июнь 2015 г.

Кроме того, сообщается, что службы постоянно проводят замеры воздуха.

"Сейчас токсичных выбросов в атмосферу не зафиксировано. Ситуация контролируемая. Угрозы для здоровья людей нет", - заявили в ГСЧС.

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Также представители ГСЧС утверждают, что на месте ликвидации пожара есть достаточное количество медикаментов, продуктов питания и питьевой воды.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших.

Тушение пожара продолжается до сих пор.