Спасатели потушили три цистерны на горящей нефтебазе под Киевом
По состоянию на 13 часов 10 июня спасателям удалось охладить и потушить 3 цистерны, одна из которых – с маслом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Сейчас идет ротация спасателей и техники для обеспечения непрерывной работы по ликвидации пожара", - говорится в сообщении ведомства.
По состоянию на 13 час. 10 июня спасателям удалось охладить и потушить 3 цистерны, одна из которых – с маслом. Сейчас продолж...Posted by Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям on 10 Июнь 2015 г.
Кроме того, сообщается, что службы постоянно проводят замеры воздуха.
"Сейчас токсичных выбросов в атмосферу не зафиксировано. Ситуация контролируемая. Угрозы для здоровья людей нет", - заявили в ГСЧС.
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Также представители ГСЧС утверждают, что на месте ликвидации пожара есть достаточное количество медикаментов, продуктов питания и питьевой воды.
Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших.
Тушение пожара продолжается до сих пор.