Завтра в Украину вернутся грозы и жара за 30 градусов
В четверг, 11 июня, атмосферный фронт будет находиться над югом Украины, локальные грозовые дожди пройдут в большинстве областей, кроме северной части.
Температура воздуха в течение дня составит 23-28 градусов тепла, лишь на юге ожидается до 26-32 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части - локальные небольшие дожди. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла.
В северных областях будет преобладать сухая малооблачная погода, лишь на Сумщине местами возможны небольшие грозовые дожди. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем 23-28 градусов тепла.
В центральной части местами небольшие дожди и грозы. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла, днем 24-29 градусов тепла.
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В восточных областях ожидаются местами дожди и грозы. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем 23-28 градусов тепла.
В южной части удержится жара, пройдут локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 14-20 тепла, днем 26-32 градуса тепла.
В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 25-27 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.