Завтра в Украину вернутся грозы и жара за 30 градусов

Температура воздуха в течение дня составит 23-28 градусов тепла, лишь на юге ожидается до 26-32 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части - локальные небольшие дожди. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать сухая малооблачная погода, лишь на Сумщине местами возможны небольшие грозовые дожди. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

В центральной части местами небольшие дожди и грозы. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла, днем ​​24-29 градусов тепла.

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В восточных областях ожидаются местами дожди и грозы. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

В южной части удержится жара, пройдут локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 14-20 тепла, днем ​​26-32 градуса тепла.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем ​​25-27 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.