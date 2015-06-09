Завтра в Украине жара немного сдаст позиции

Атмосферный фронт переместится на юг и локальные грозовые дожди пройдут на востоке, юге и в центре. Также отдельные дожди задержатся в западных областях. На севере антициклон обусловит сухую малооблачную погоду. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части - локальные небольшие дожди. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать сухая малооблачная погода. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

В центральной части местами небольшие дожди и грозы. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла, днем ​​24-29 градусов тепла.

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В восточных областях ожидаются местами дожди и грозы. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

В южной части удержится жара, пройдут локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 14-20 тепла, днем ​​25-30 градусов тепла.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем ​​25-27 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с, порывистый.