До сих пор неизвестно, сколько нефти было на базе под Киевом до взрыва

Об этом передает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Общий объем базы – 25 тыс. кубометров. Сейчас мы не можем сказать точно, сколько там по состоянию на сегодня было нефтепродуктов, но база была заполнена", - рассказали в БРСМ.

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При этом стало известно, что конкретные цифры может назвать только директор нефтебазы, однако он сейчас находится в больнице.

Кроме директора, от взрыва пострадали еще три сотрудника нефтебазы.

"Один из сотрудников во вторник утром скончался в больнице", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.