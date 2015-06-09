Аваков: В зоне пожара под Васильковом - еще одна база нефтепродуктов, все люди эвакуированы

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

"В зоне возгорания еще одна база нефтепродуктов... Все эвакуированы. Выставляется оцепление", - написал министр.

Как сообщал УНИАН, взрыв на нефтебазе, где вчера вспыхнул пожар, произошел сегодня около 8 утра.

По состоянию на 7 утра горело 8 резервуаров емкостью 900 куб. м с горючим.

Ранее Аваков сообщал о том, что в результате мощного взрыва погибли пожарные, по тревоге поднята Нацгвардия.