На нефтебазе под Киевом потеряна связь с тремя спасателями - советник Авакова

Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

По его словам, в течение последних 12-15 часов были привлечены все силы и средства, чтобы противостоять огненной стихии. Потеряно несколько единиц пожарно-спасательной техники.

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«К сожалению, могут быть жертвы среди бойцов пожарно-спасательных отрядов. Пока нет связи с тремя спасателями. Шестеро бойцов ГСЧС с различными степенями ожогов доставлены в больницы», - сообщил он.

Одной из основных причин масштабноі пожара и мощного взрыва на нефтебазе "БРСМ - нафта" под Васильковым, могут быть г... Posted by Зорян Шкиряк on 9 Июнь 2015 г.

Для оценки ситуации и координации действий подразделений ГСЧС и Нацгвардии на место происшествия прибыл министр МВД Украины Арсен Аваков.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.