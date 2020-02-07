Экс-судья Чаус всячески пытается избежать экстрадиции в Украину - САП

Украинские правоохранители готовы передать дело Чауса, который прятал деньги в стеклянной банке, в суд.

Экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, подозреваемый в получении 150 тыс. долл. взятки, всячески пытается избежать экстрадиции в Украину.

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Об этом на брифинге заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

«Действительно, мы уже более двух лет знаем, где он. Он - в Молдове. Этот подозреваемый избрал тактику оспаривать все, что можно обжаловать: сначала он обращался за политическим убежищем, затем - «в связи с преследованиями». А когда ему было отказано и было уже почти готово решение об экстрадиции, он обжаловал отказ президента Молдовы в предоставлении ему политического убежища», - отметил руководитель САП.

«Поэтому мы ожидаем и готовы его принять даже на границе. Его дело готово к передаче в суд», - добавил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесения приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чаус был задержан по экстрадиционным запросу Украины в Молдове.

6 октября 2016 года Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об освобождении Чауса от должности судьи Днепровского райсуда Киева.

11 июля 2019 года президент Владимир Зеленский во время переговоров с премьер-министром Молдовы Майей Санду поднял вопрос экстрадиции Чауса.