Подозреваемый в организации убийства Шеремета Антоненко отказывается давать показания

Также Антоненко заявляет, что следователь исказил его показания.

Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказался давать показания.

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Скриншот соответствующего ходатайства Антоненко от 6 февраля в адрес следователя обнародовало сообщество FreeRiff в Facebook.

"Уважаемый господин следователь, для меня было неприятным сюрпризом, как вы исказили смысл моих показаний в своем ходатайстве о продлении моего ареста. Еще раз заявляю, что все, что было мной сказано, является абсолютной правдой, я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова искажают и используют против меня", - отмечается в письме.

Далее в ходатайстве Антоненко отметил, что следователь скрывает доказательства его невиновности.

"Любое сотрудничество со следствием возможно лишь после устранения нарушений закона с вашей стороны, в том числе, предоставления адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста. Кроме того, немедленно предоставьте разрешение моим адвокатам на доступ к моему личному делу в ИВС», - говорится в документе.

До того момента, заявил Антоненко, он отказывается отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супруги- добровольцы Инна ("Пума") и Владислава ( "Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

5 февраля Печерский райсуд Киева оставил Антоненко под стражей на два месяца.