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Ни души: житель оккупированной Горловки показал пустующий центральный парк (фото)

09:51, 04 февраля 2020
Общество
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Днем в парке не было ни единого человека / Фото: соцсети

Житель оккупированной Горловки (Донецкая область) Валерий поделился фотографиями пустующего центрального городского парка культуры и отдыха им. Горького.

Фотографии с парка он опубликовал в соцсети.

Валерий прогулялся по заснеженным аллеям парка - днем в нем не было ни единого человека. Он показал также фонтаны и карусели, часть из которых спрятана под полиэтиленовую пленку.

Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети

Как сообщал УНИАН, жители Донецка рассказали, как выглядит оккупированный город.

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