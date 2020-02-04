Ни души: житель оккупированной Горловки показал пустующий центральный парк (фото)

Часть фонтанов и каруселей в парке спрятана под полиэтиленовую пленку.

Житель оккупированной Горловки (Донецкая область) Валерий поделился фотографиями пустующего центрального городского парка культуры и отдыха им. Горького.

Фотографии с парка он опубликовал в соцсети.

Валерий прогулялся по заснеженным аллеям парка - днем в нем не было ни единого человека. Он показал также фонтаны и карусели, часть из которых спрятана под полиэтиленовую пленку.

Как сообщал УНИАН, жители Донецка рассказали, как выглядит оккупированный город.