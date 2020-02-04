Ни души: житель оккупированной Горловки показал пустующий центральный парк (фото)
09:51, 04 февраля 2020Общество
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Часть фонтанов и каруселей в парке спрятана под полиэтиленовую пленку.
Днем в парке не было ни единого человека / Фото: соцсети
Житель оккупированной Горловки (Донецкая область) Валерий поделился фотографиями пустующего центрального городского парка культуры и отдыха им. Горького.
Фотографии с парка он опубликовал в соцсети.
Валерий прогулялся по заснеженным аллеям парка - днем в нем не было ни единого человека. Он показал также фонтаны и карусели, часть из которых спрятана под полиэтиленовую пленку.
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Как сообщал УНИАН, жители Донецка рассказали, как выглядит оккупированный город.
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