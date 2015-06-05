В Украине объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

«Штормовое предупреждение по Украине. Днем 5 июня в южной части и восточных областях грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных пунктах град», - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в пятницу, 5 июня, дождливый атмосферный фронт отодвинется на юг и охватит восточные области, южную часть, а ночью и центр Украины, поэтому там ожидаются грозовые дожди, сильные порывы ветра, град.

Но на западе и севере осадки прекратятся, антициклон Вальбурга принесет сухую малооблачную погоду.