В Украине резко увеличился оптимизм населения - исследование

Страна оказалась на 15-й строке по уровню оптимизма своих жителей среди 46 стран.

По данным социологов, в 2019 году в Украине произошел всплеск оптимизма на фоне постепенной потери оптимистичных настроений в мире.

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Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС), ссылаясь на данные международного исследования, проведенного Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International.

Отмечается, что в Украине исследования уже пятый год подряд проводит КМИС. Глобальный опрос под лозунгом «Конец года» ассоциация Gallup International проводит каждый год с 2013 года.

Респондентам седьмой год подряд задают традиционный вопрос об их ожиданиях относительно будущего года: «Что касается вас лично, считаете ли Вы, что к 2020 году будет лучше, хуже или таким же, как в 2019-м?».

В 2019 году в исследовании приняли участие более 45 тыс. жителей из 46 стран мира. Исследователи считают, что эти результаты можно экстраполировать на всех жителей Земли.

Как информируют социологи, исследование указывает, что человечество постепенно, с определенными колебаниями, но теряет оптимизм. Так, по данным опроса 2019 года, 37% жителей планеты надеются на лучшее в наступившем году. Чуть меньше, 31% не ждут никаких изменений, а четверть - 25% - остаются пессимистами, считая, что будет хуже. Не определились с ответом 7%.

«Индекс оптимизма, вычисляемый вычитанием из оптимистично настроенных тех, кто настроен пессимистично, составил 12 процентных пунктов (пп.), тогда как в 2018 году он в среднем равен 13 пп. В Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом, произошел значительный прирост оптимистичных настроений и указанный индекс составил 25 пп. против 4 пп. в 2018 году. В целом же Украина оказалась на 15-й строке по уровню оптимизма своих жителей среди 46 стран», - сообщили в КМИС.

В то же время отмечается, что общий индекс оптимизма - 12 пп. - ниже результатов всех прошлых лет с начала исследований (данные с 2013 года), хотя небольшие колебания в сторону увеличения или уменьшения этого показателя все-таки были.

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По данным исследования, в Украине на лучшее в наступившем году надеются 42%, тогда как худшего ожидают 17% опрошенных. Относительно много респондентов, немногим больше четверти (26%), считают, что ничего не изменится. Это самый высокий уровень оптимизма за 5 лет измерения, который превысил достаточно высокий показатель 2015 года.

В КМИС отмечают, что оптимизм украинцев, очевидно, связан с избранием нового президента и Верховной Рады Украины, высоким уровнем ожиданий, надеждой на то, что их личная жизнь в результате выборов изменится к лучшему. Уровень оптимизма существенно вырос по сравнению с разочарованиями 2016-2018 годов, когда уровень оптимизма упал до 2-х и 4-х баллов.

Индекс оптимизма у россиян в этом году составляет 2 пп., при том что год до этого он составлял минус 3 пп. «Причем, что интересно, с 2013 по 2015 год индекс оптимизма в России стремительно поднимался - с -9 пп. до 32 пп. Это можно считать показателем того, с чем связывают надежды на лучшее разные народы. Можно предположить, что в России фактором таких надежд могли стать, так называемое «вставания с колен» и крымская экспансия», - пояснили социологи, отмечая, что в России фактор Крыма, видимо, оказался не таким уж длительным, и индекс оптимизма снизился.

В этом году соседями Украины по уровню оптимизма оказались Македония и Аргентина (25 и 23 баллов соответственно).

Самый высокий уровень оптимизма у жителей таких стран, как Перу (высший балл), Албания, Нигерия, Казахстан и Армения. Наиболее пессимистично настроенными выглядят Ливан, Гонконг, Иордания, Босния и Герцеговина и Италия.