Жители Донбасса не восстанут в ближайшее время против террористов из-за страха – активист

19:58, 04 июня 2015
Общество
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Жители захваченных пророссийскими террористами восточных территорий Украины не восстанут в ближайшее время из-за страха перед оккупантами.

REUTERS

Об этом во время записи телевизионной программы "Восток + Запад", которая будет транслироваться на канале УНИАН-ТВ 6 июня в 17.00, заявил лидер всеукраинского объединения "Народное доверие", бизнесмен из Луганской области Сергей Шахов.

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"Там люди жили Советским Союзом, и люди хотели Советский Союз. И надеяться, что поднимут какое-то восстание, нереально в ближайшее время, потому что там стоят российские войска", - сказал Шахов.

По его словам, люди молчат, потому что говорить что-то плохое о России, "ЛНР" и "ДНР" опасно.

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