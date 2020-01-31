В Харьковской области увеличили набор в армию

В основном это девушки и парни в возрасте 18-25 лет, которые сознательно идут защищать Украину.

Из Харьковской области в армию в январе отправили более 200 контрактников.

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Как сообщает "АрмияInform", по словам военного комиссара Харьковского областного военкомата Юрия Калгушкина, это удачный старт по отбору воинов-контрактников в Харьковском регионе, поскольку в декабре 2019 года наблюдалось некоторое уменьшение количества добровольных призывников. "Всего около 100 человек в прошлом месяце проводили в армию. В новом же году, после 13 января, к нам пришли сотни жителей Харьковской области, из которых отобрали более 200 человек", - рассказал он, добавив, что в основном это девушки и парни в возрасте 18-25 лет, "которые сознательно идут защищать Украину".

По словам старшего мобильной рекрутинговой группы 17-й ОТБр Сергея Задорожного, в 2019 году из Харьковской области в часть пришли служить 98 человек, 65 из них - девушки. При этом три четверти девушек заняли такие боевые посты, как: командир танка; механик-водитель БМП; наводчик-оператор танка; снайпер и тому подобное.