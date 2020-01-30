"Спасти хотя бы одну жизнь": освобожденный из плена боевиков журналист призвал ПАСЕ "надавить на Москву"

Асеев выступил в ПАСЕ и призвал европейских политиков спасти пленных украинцев.

Освобожденный из плена боевиков в декабре 2019 года журналист Станислав Асеев выступил в Парламентской ассамблее Совета Европы, и призвал европейских политиков посодействовать в освобождении людей, находящихся в плену на оккупированных территориях.

Как сообщает "Радио Свобода", Асеев напомнил, что вопросы, связанные с обменом, решает исключительно Россия.

"Экономика и калькулятор все чаще берут верх над моралью и правом. Но есть вещи, которые неизменны до сих пор – это слова маленького человека перед людьми, которые нажимают на большие телефонные кнопки и что-то решают. В нашей ситуации последнюю кнопку нажимает Москва. И сегодня я прошу вас только об одном: если у вас есть возможность надавить на Москву и спасти из донбасского плена хотя бы одну чью-то жизнь – сделайте это ради будущего, в котором важны не погоны, а человек. Того будущего, которого Российская Федерация лишила целую часть моей страны», – сказал Асеев.

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Как сообщал УНИАН, ранее Асеев рассказал об ужасных пытках со стороны российских оккупантов во время плена.

Напомним, 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Вечером того же дня освобожденных украинцев встретили в аэропорту "Борисполь".