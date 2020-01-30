Президент наградил сотрудников одного из самых почетных университетов Украины

От имени президента почетные награды деятелям науки вручил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер

29 января один из старейших университетов Восточной Европы - Харьковский национальный университет им. Каразина отмечал свое 215-летие. Почетными членами и почетными докторами Университета в разные времена становились выдающиеся деятели науки и культуры разных стран: Иван Франко, Иоганн Вольфганг фон Гете, Михаил Грушевский и другие. Также это единственное в Украине учебное заведение, где учились и работали три лауреата Нобелевской премии - экономист Саймон Смит Кузнец, биолог Илья Мечников, физик Лев Ландау.

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В честь юбилея Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами работников ВУЗа за весомый личный вклад в развитие национального образования и науки, подготовку высококвалифицированных специалистов и добросовестный многолетний труд.

От имени президента почетные награды деятелям науки вручил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. Он также зачитал поздравительное письмо, в котором глава государства в частности отметил: «Уверен, что ваш высокий профессионализм и в дальнейшем будет основой для плодотворной образовательной и научной деятельности, способствовать формированию на инновационных принципах отечественной высшей школы, ее интеграции в мировое интеллектуальное пространство».

Ректор ХНУ им. Каразина Виль Бакиров подчеркнул, что за годы своей истории Университет выдержал много испытаний, прошел долгий и нелегкий исторический путь, превратил небольшой и достаточно рядовой город, которым был тогда Харьков, в большой европейский мегаполис и университетскую столицу Украины.