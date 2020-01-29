СБУ разоблачила российских "ботов", занимавшихся псевдоминированиями вокзалов и метро Украины

"Боты" также были авторами анонимных Telegram-каналов по незаконной продаже наркотиков и оружия.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность «ботоферми», организованной гражданами РФ и переселенцами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает спецслужба в Telegram.

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По данным Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, у группировки чуть более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, нагнетали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников.

Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам за распространение недостоверной информации об экономической и социальной ситуации в Украине.

«Ботоферму» также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов.

Сотрудники Службы задокументировали, что злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и др.

Во время обыска по месту расположения «ботофермы» в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи относительно регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

Личности организаторов установлены. Сейчас продолжаются процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности.