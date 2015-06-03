Статус участника боевых действий получили почти 27 тысяч правоохранителей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в течение недели Комиссией МВД по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий было принято решение о предоставлении статуса участника боевых действий 1041 лицу, среди которых - работники милиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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"В настоящее время статус участника боевых действий уже предоставлен 26 865 лицам, в том числе – 9675 милиционерам и 10 140 военнослужащим Нацгвардии. Также статус участника боевых действий получили 6873 работника Госпогранслужбы и 177 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.