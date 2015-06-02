Зампредседателя Комиссии по вопросам морали возглавит комиссию по ее ликвидации - постановление

Соответствующее постановление от 27 мая 2015 г. № 333 опубликовано на Правительственном портале.

"Кабинет министров Украины постановляет ликвидировать Национальную экспертную комиссию по вопросам защиты общественной морали. Образовать комиссию по ликвидации Комиссии и утвердить ее председателем первого заместителя председателя Комиссии Деревянчука Геннадия Ефимовича", - говорится в документе.

Читайте такжеКостицкий уволился с должности председателя НацкомморалиКак сообщал УНИАН, 10 февраля Верховная Рада приняла изменения к закону "О защите общественной морали" (относительно государственного надзора)» (№ 1647), который предусматривает ликвидацию Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали (НЭК) государственного органа.