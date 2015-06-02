Россия обнародовала фейковые фото локаций катастрофы Боинга 777 – эксперты

15:19, 02 июня 2015
Общество
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Эксперты заметили, что концерн "Алмаз-Антей" опирался на поддельные изображения - некоторые снимки были сделаны еще задолго до авиакатастрофы на Донбассе.

REUTERS

Российский производитель зенитных ракетных комплексов "Бук", концерн "Алмаз-Антей" использовал поддельные фотографии, подготовленные Министерством обороны России.

Об этом в Twitter написал основатель агентства расследований Bellingcat, которое ранее подготовило отчет о подделке изображений локаций, Элиот Хиггинс.

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По данным агентства, фотографии были отредактированы. Специалисты на снимках выделили районы, где значительно отличался уровень ошибок, а некоторые снимки были сделаны еще задолго до авиакатастрофы Boeing 777.

Ранее советник генерального конструктора концерна "Алмаз - Антей" Михаил Малышевский заявил, что малайзийский Боинг 777, погибший в июле 2014 года под Донецком, был сбит ракетой 9М38М1, выпущенной из комплекса "Бук-М1". В концерне  также заявили, что данная ракета является устаревшей, и они не могли никому ее поставить, переложив, таким образом, вину за сбитый Boeing на Украину.

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