Отчет российских инженеров: малайзийский Боинг над Донбассом был сбит из Бука

В распоряжении редакции Новой газеты оказался "строго конфиденциальный" документ под названием "Результат экспертной оценки по факту расследования авиакатастрофыBoeing-777 (рейс МН17) 17.07.2014 г. на Юго-востоке Украины".

Эта работа российских инженеров ВПК (в том числе и того НПО, которое проектирует и выпускает ракеты типа «Бук») должна быть направлена в адрес голландских специалистов, ведущих расследование трагедии, пишет издание.

Читайте такжеРоссийский солдат выложил в сеть маршрут "Бука", которым был сбит МН17 (фото)В опубликованном без купюр отчете по материалам открытых источников анализируются характер повреждений самолета, характеристики поражающих элементов, возможные условия встречи ракеты с самолетом и точка запуска.

Эксперты приходят к выводам, что сбившая самолет "ракета двигалась на пересечение курса самолета под углами 72-75 градусов в горизонтальной плоскости и 20-22 градуса в вертикальной плоскости", на основании чего был установлен вероятный район запуска - на юг от н.п. Зарощенское.

Также в отчете утверждается, что самолет был сбит "зенитной управляемой ракетой 9М38М1 с боевой частью 9М314М, являющейся основной ракетой ЗРК Бук-М1".

Боинг-777 Малайзийских авиалиний был сбит над территорией Украины 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов.

Сразу после аварии боевики сообщили о сбитом украинском военно-транспортном самолете.

По данным украинских спецслужб, самолет был сбит боевиками из доставленной из РФ системы "Бук", но это произошло случайно: "ополченцы" думали, что целятся в украинский военный самолет. Сбитым самолетом похвастался в социальной сети тогдашний самопровозглашенный министр обороны, российский диверсант Игорь Гиркин (Стрелков), но после того, как стало известно, что это пассажирский борт, эта запись исчезла с его страницы.

Позднее Россия и "ополченцы" обвинили в крушении самолета украинских военных, выдвинув, в частности, версию, что пассажирский борт сбивали три украинских истребителя из нескольких видов оружия.