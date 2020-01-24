В Мариуполе разоблачили "храм", в котором в рабстве держали наркозависимых и бездомных

В трудовом рабстве находилось около 30 мужчин и женщин.

В Мариуполе правоохранители разоблачили группу лиц, которые удерживали около 30 человек в трудовом рабстве.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, злоумышленники занимались трудовой эксплуатацией граждан уязвимых категорий: наркозависимых, бездомных и других.

По данным полиции, около 30 мужчин и женщин удерживали в доме под названием «Храм», расположенном в Мариуполе.

Фигуранты действовали под прикрытием благотворительного фонда и религиозного сообщества. Кроме лидера, в состав группировки входили руководители «Храмов», которые обеспечивали деятельность заведения, вербовщики, которые постоянно следили за удерживаемыми, и охранники, которые выполняли силовые функции.

«Работников» набирали по объявлению в интернете, обещая избавить от наркотической или алкогольной зависимости. Некоторых кандидатов вербовали на улицах, пользуясь их трудным положением. Пребывание пострадавшего в ложном «реабилитационном центре» стоило родным 2000 гривен в месяц. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 грн. Морально сломанных пострадавших злоумышленники под наблюдением вывозили на строительные объекты в разные города Донецкой и Днепропетровской области, где те выполняли тяжелую работу. За отказ работать удерживаемых наказывали методами физического воздействия.

Фигуранты называли этот процесс «трудотерапия», за которую рабочие получали лишь спальное место и минимальное питание. Курс лечения длился от 2 месяцев до года.

Оплата за труд, а также за пребывание лиц в «реабилитационном центре» шли на счет главаря преступной группы.

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Операцию по освобождению граждан провели сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и детективы полиции Донецкой области с привлечением спецназовцев РПОПа. Процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура.

Также установлены лица, которых удерживали здесь раньше.

К ответственности привлекаются лидер преступной группы и его сообщники. Все они жители Мариуполя 31-37 лет.

Кроме того, в ложном «реабилитационном центре» полицейские выявили ранее судимого 25-летнего мужчину, который больше года скрывался от полиции. Злоумышленник подозревается в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым инкриминируют ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.