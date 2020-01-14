В Израиле арестовали раввина, который держал в рабстве 50 женщин и детей

В полиции сообщили, что задержанный годами совершал преступления против женщин и детей.

В Израиле арестовали 60-летнего раввина, подозреваемого в содержании около 50 женщин и детей в возрасте до пяти лет «в рабских условиях».

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте такжеВ Испании полиция освободила из сексуального рабства 11 женщин, большинство из них украинкиПо информации полиции, у раввина было восемь сообщниц. Все они изолировали женщин и детей в одном доме, запрещая им контактировать с родственниками и внешним миром.

Главного подозреваемого также обвиняют в краже денег и применении различных форм насилия в качестве наказания к удерживаемым людям.

Отмечается, что женщины и дети находились внутри дома несколько месяцев. Раввин отобрал у всех деньги и удерживал против их воли.

В официальном сообщении израильской полиции говорится, что людей удерживали под видом «женской семинарии», а раввин совершал преступления против женщин и детей «годами». Известно также, что удерживаемые женщины работали на должностях, утвержденных раввином. Зарплаты они отдавали ему.

Ранее УНИАН сообщал, как на Киевщине разоблачили схему продажи женщин в сексуальное рабство за границу.