Экс-чиновников "Укрвакцины" будут судить по подозрению в присвоении почти четверти миллиона гривень

Экс-гендиректор и главный бухгалтер выписывали себе премии, надбавки и завышали зарплату.

Бывшие генеральный директор и главный бухгалтер государственного предприятия «Укрвакцина» предстанут перед судом по подозрению в завладении 245 тыс. грн

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, ведомство направило в суд обвинительный акт в отношении бывших гендиректора и главного бухгалтера ГП «Укрвакцина» Минздрава Украины по факту завладения средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Установлено, что на протяжении 2016-2017 годов бывший руководитель ГП «Укрвакцина» при пособничестве главного бухгалтера незаконно получил средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн под видом премий, надбавок и неправомерно завышенного должностного оклада.

По результатам проведенного следователями ГФС в Киеве досудебного расследования получено достаточно доказательств для направления обвинительного акта в суд по обвинению экс-чиновника в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины соответственно.

С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба госпредприятию на имущество обвиняемых наложен арест.

Также в пресс-службе напомнили, что сейчас идет судебное рассмотрение производства в отношении бывшего гендиректора «Укрвакцины» по факту растраты средств предприятия на общую сумму более 1,5 млн грн (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК).