Освобожденные из российских колоний крымские татары Примов и Ваитов вернулись в Крым (фото)

Следующие восемь лет Примов и Ваитов будут находиться под админнадзором.

Освобожденные из российских колоний крымские татары Нури Примов и Рустем Ваитов вернулись во временно оккупированный Крым.

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Об этом в Facebook сообщила крымскотатарская активистка Лутфие Зудиева.

Она также опубликовала фото Примова и Ваитова у выхода из аэропорта в оккупированном Симферополе, куда они прилетели из Москвы и откуда направятся домой.

В аэропорту их встречали крымскотатарские активисты, родственники и адвокаты.

Как сообщал УНИАН, 22 января из российских колоний были освобождены фигуранты «севастопольского дела Хизб ут-Тахрир» Рустем Ваитов и Нури Примов в связи с истечением сроков отбывания «наказания».

Следующие восемь лет Примов и Ваитов будут находиться под админнадзором. Ваитову запрещено участвовать в массовых мероприятиях, выезжать за пределы Симферопольского района и находиться за пределами своего дома с 22.00 до 6.00, а Примову - покидать территорию временно оккупированного Крыма без соответствующего разрешения так называемых органов внутренних дел РФ.

В январе и апреле 2015 года в селе Орлиное под Севастополем прошли обыски в домах крымских татар, в результате которых были задержаны, а впоследствии арестованы Руслан Зейтуллаев, Нури Примов, Рустем Ваитов и Ферат Сайтфуллаев.

Зейтуллаеву инкриминировали совершение преступления по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации) УК РФ, а остальным - по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной суд Ростова-на-Дону вынес приговор фигурантам дела: Зейтуллаеву - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, Примову, Ваитову и Сайфуллаеву - по пять лет.

Позже приговор Зейтуллаеву был пересмотрен: ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 15 лет.