Освобожденные из колоний РФ фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" завтра вернутся в Крым
Освобожденные из российских колоний крымские татары Нури Примов и Рустем Ваитов завтра вернутся в оккупированный Крым.
Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на адвокатов освобожденных политзаключенных Эдема Семедляева (защитник Ваитова) и Рустема Кямилева (защитник Примова).
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"23 января в 16.00 мы планируем быть в Симферополе. Мы сейчас находимся в диагностическом центре, где ему проводят МРТ. И завтра уже будем дома, в Крыму", – рассказал Семедляев о Ваитове.
В свою очередь, Кямилев сообщил, что сейчас вместе с Примовым покупают одежду, чтобы тот мог переодеть тюремную "робу". Он также отметил, что все документы, паспорт и дипломы, изъятые у Примова при обыске в оккупированном Крыму, вернули.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, из российских колоний были освобождены фигуранты "севастопольского дела Хизб ут-Тахрир" Рустем Ваитов и Нури Примов - их сроки отбывания "наказания" истекли.
В январе и апреле 2015 года в селе Орлиное под Севастополем прошли обыски в домах крымских татар, в результате которых были задержаны, а впоследствии арестованы Руслан Зейтуллаев, Нури Примов, Рустем Ваитов и Ферат Сайтфуллаев.
Зейтуллаеву инкриминировали совершение преступления по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации), а остальным - по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной суд Ростова-на-Дону незаконно вынес приговор фигурантам дела: Зейтуллаеву - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, Примову, Ваитову и Сайфуллаеву - по пять лет.
Позже приговор Зейтуллаеву был пересмотрен - ему назначили "наказание" в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 15 лет.