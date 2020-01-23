В Киеве пройдет форум ветеранов с участием экс-бойцов и потенциальных инвесторов

В форуме примут участие бывшие участники войны в Донбассе, потенциальные инвесторы, а также состоится ярмарка вакансий для ветеранов.

В столице в конце марта состоится Ветеранский бизнес-форум.

Об этом министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сообщила во время пресс-конференции в Киеве, сообщает пресс-служба Минветеранов.

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По ее словам, в форуме примут участие ветераны, потенциальные инвесторы, а также состоится ярмарка вакансий для ветеранов.

Также во время пресс-конференции Международная организация по миграции представила результаты опроса о социально-демографических и социально-экономических характеристиках ветеранов и их семей. В результате опроса более 1,7 тыс. респондентов было выявлено, что среди лиц, работавших до военной службе по найму, только 68% удалось сохранить свое место работы и должности. Также более трети ветеранов проявили заинтересованность начать собственный бизнес.

В связи с этим Коляда сообщила, что Минветеранов работает над расширением классификатора профессий для переквалификации ветеранов.

«Для нас чрезвычайно важна тема переквалификации. Министерство работает над внесением в классификатор профессий многих профессий, которые актуальны сегодня. По сути, Минветеранов, имея государственную бюджетную программу профессиональной адаптации, сможет получить больше возможностей для переквалификации наших ветеранов, для дальнейшей их реализации в трудовой деятельности», - заявила Коляда.