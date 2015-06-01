В Одесской области диггеры нашли подростков, заблудившихся в катакомбах 30 мая (фото)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, подростков диггеры нашли за три километра от входа в подземелье.

«Дети там спали на дровах, чтобы согреться. По их словам, 30 мая они просто гуляли и зашли в катакомбы, чтобы спрятаться от жары, а потом заблудились из-за того, что разрядились батарейки в фонарях», - говорится в сообщении.

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В катакомбах работали 75 человек, включая кинологов, а также 9 единиц техники. Координацию поисково-спасательных работ осуществляло Главное управление ГСЧС в Одесской области.