Индекс демократии в мире: Украина улучшила свой показатель по свободе слова

В то же время Россия оказалась на 134 месте, а Беларусь – на 141. Обе страны находятся в статусе «авторитарных режимов».

Украина улучшила показатели демократии на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом и заняла 78 место из 167 стран в ежегодном рейтинге от The Economist.

Всего Украина набрала 5,90 баллов из 10 возможных и сохранила статус «гибридной демократии».

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В то же время Россия оказалась на 134 месте, а Беларусь – на 141. Обе страны находятся в статусе «авторитарных режимов». Общий показатель демократии в мире – 5,44 балла. Он является самым низким с 2006 года.

Рейтинг был составлен с учетом электоральных процессов и плюрализм, функционирование правительства, политического участия, демократической политической культуры и общественной свободы.

Ранее украинское войско оказалось на 29 месте из 137 в рейтинге армий мира издание Global Firepower.