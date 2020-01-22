Франция и Германия выразили поддержку независимости Украины по случаю Дня Соборности

В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.

Франция и Германия выразили поддержку независимости и суверенитета Украины по случаю Дня Соборности. Читайте такжеВ Киеве "живой цепью" соборности соединили два берега Днепра (видео)

Об этом говорится в сообщениях Посольств Франции и Германии в микроблоге Twitter.

"Франция стоит рядом с Украиной в этот День Соборности и вновь высказывает свою поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета страны", - заявили французские дипломаты.

В свою очередь, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен написала: "Поздравляю Украину с Днем Соборности! Германия и впредь будет поддерживать стремление наших украинских друзей к единству в суверенной и независимой Украине".

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня отмечают День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (злуки) Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.