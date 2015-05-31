Православные сегодня празднуют День Святой Троицы

Об этом сообщает Центр информации УПЦ МП, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской Митрополии архимандрита Виктора (Коцабу). "После Своего Воскресения Господь в течение еще сорока дней являлся святым апостолам. На их глазах Он вознесся на небо, и прощаясь обещал послать им Утешителя - Святого Духа. И вот, на пятидесятый день после Воскресения, когда ученики Господа вместе с Пресвятой Богородицей находились в Сионской горнице, на всех них сошел Святой Дух и они стали говорить на разных языках. Все это было необходимо для дальнейшей проповеди Христа Воскресшего среди всех народов ", - рассказал отец Виктор.

"Именно сошествие Святого Духа на апостолов описано в книге Деяний святых апостолов. Этим событием открылась миру вся полнота действия Пресвятой Троицы, люди научились поклоняться и прославлять три ипостаси Единого Бога Отца, Сына и Святого Духа. Вот почему День Святой Троицы мы называем днем ​​рождения нашей Церкви ", - отмечает архимандрит.

Первые упоминания об общепринятом праздновании Троицы датируют III ст. А уже через века все церковные писатели описывают обычаи, принятые на пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения.

"Так, например, один из святых отцов Православной Церкви - святитель Иоанн Златоуст говорит об обычае украшать дома зеленью в этот день, а другой не менее известный святой IV века - святитель Григорий Богослов описывает Литургию и большую вечернюю службу в этот день. На этот праздник духовенство облачается в зеленые, белые или золотистые облачения, что означает силу Святого Духа, а иконы украшают ветками деревьев ", - объясняет отец Виктор.

В то же время священник отмечает, что впоследствии христианские обычаи праздника Троицы тесно переплелись со славянскими, на тот период еще языческими традициями. Древнейшим является обряд украшать свой дом ветками деревьев, цветами и, идя в храм, нести с собой букеты. Это символизирует живую, воссоздающую силу Святого Духа, пробуждение природы и обновление души человека. Традиционными были песни, хороводы и танцы, продолжавшиеся до самого утра.

"Удивительным является действие Духа Святого на человечество вообще и на человека в частности. Без Духа Божьего любое существо превращается лишь в мертвую материю. Слабого Он делает сильным, маловера - глубоко верующим, злого способен превратить в милосердного, а малодушного может сделать смелым и отважным. Но самое главное то, что Он, коснувшись человеческого сердца, открывает перед нами завесу Вечности и дает каждому почувствовать, что мы созданы именно для нее", - говорит отец Виктор.

"День Пятидесятницы напоминает нам о том, кто мы есть, и к чему мы призваны. Бог не оставил нас на необъятных просторах Вселенной блуждать в одиночестве. Мы не пыль для Него, не порох. Мы - живые существа, созданные по образу и подобию. Мы - дорогие для Него. Именно поэтому Он делится с нами всем, что имеет. И отдает не только Сына Своего Единородного, но и посылает нам Духа Святого. Для чего? Чтобы мы смогли преодолеть все проблемы, с которыми сталкиваемся. Чтобы мы имели силы справиться с болью и страхом. Чтобы мы постоянно помнили, что Бог с нами, и стремились к Нему... Дух Святой постоянно напоминает нам о настоящем, небесном смысле нашего земного бытия ", - отмечает церковный спикер.

"В молитве, которая поется в храме на Пятидесятницу, есть такие слова: «Царю Небесный... приди и вселись в нас!» Мы призываем Самого Бога, Царя Небесного, создать себе дом в наших душах! И Бог придет. Вопрос только в том, будем ли мы готовы сердцем принять Его", - завершает отец Виктор.