В Украине объявлено штормовое предупреждение

По данным Гидрометеоцентра в Украине пройдут дожди, местами сильные, с грозами и шквалами. Температура воздуха днем составит 23-27 градусов тепла, а ночью будет +10-13°С.

Читайте такжеТрехдневные выходные порадуют украинцев потеплением до +28Из-за дождливой погоды в реках начал подниматься уровень воды. "30 мая – 1 июня на реках бассейнов Припяти и Западного Буга продолжится постепенный подъем уровней воды на 0,2-0,7 метра, что будет сопровождаться первоначальным затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий в Волынской области", – говорится в сообщении Укргидрометеоцентра.