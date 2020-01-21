Вернуть крымских политзаключенных можно только при наличии политической воли РФ - Полозов

По словам адвоката Николая Полозова, несмотря на статьи, по которым обвиняют крымских татар в России, их обмен возможен.

Освобождение крымских политзаключенных можно будет только при наличии политической воли руководства России.

Об этом заявил адвокат Николай Полозов, передает "Крым.Реалии".

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"Что касается крымских татар, ситуация очень тяжелая. И после сентябрьского обмена в Крыму многие высказывали недовольство, почему только один крымский татарин, Эдем Бекиров, попал в этот список", - рассказал адвокат.

По словам Полозова, несмотря на статьи, по которым обвиняют крымских татар в России, примеры освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, говорят о том, что обвиняемых по "делам Хизб ут-Тахрир" также могут освободить.

"Это не было проблемой для российских властей. Единственный вопрос был только в наличии политического интереса, политической воли. Поэтому я убежден, что если российские власти будут иметь какой-то политический интерес, чтобы передать крымских татар, обвиняемых в терроризме, Украине, то проблем никаких не будет", - считает адвокат.

Как сообщал УНИАН, глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила, что Российская Федерация удерживает за решеткой только по "крымским делам" как минимум 89 человек.