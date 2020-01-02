В тюрьмах РФ по "крымским делам" удерживаются по меньшей мере 89 человек

65 из них - крымские татары.

Глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила, что Российская Федерация удерживает за решеткой только по "крымским делам" как минимум 89 человек.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

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По ее словам, большая часть осужденных, а именно 65 человек - крымские татары.

"Среди них есть и крымские татары, и украинцы. По меньшей мере 65 человек, преимущественно крымских татар, которые проходят по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир", их обвиняют в террористических статьях. Если говорить об украинцах, то среди них, например, активист Олег Приходько, который был задержан в этом году. Также есть так называемые "украинские диверсанты", - отметила правозащитница.

Также она подчеркнула, что права этих людей грубо нарушаются, поскольку доказательства их вины были сфальсифицированы и они незаконно находятся за решеткой.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму, на Керченском мосту, российская полиция задержала пятерых крымских татар.