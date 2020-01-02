В тюрьмах РФ по "крымским делам" удерживаются по меньшей мере 89 человек
Глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила, что Российская Федерация удерживает за решеткой только по "крымским делам" как минимум 89 человек.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.
Читайте такжеВ Меджлисе заявили об отсутствии диалога с Зеленским по освобождению крымских татар
По ее словам, большая часть осужденных, а именно 65 человек - крымские татары.
"Среди них есть и крымские татары, и украинцы. По меньшей мере 65 человек, преимущественно крымских татар, которые проходят по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир", их обвиняют в террористических статьях. Если говорить об украинцах, то среди них, например, активист Олег Приходько, который был задержан в этом году. Также есть так называемые "украинские диверсанты", - отметила правозащитница.
Также она подчеркнула, что права этих людей грубо нарушаются, поскольку доказательства их вины были сфальсифицированы и они незаконно находятся за решеткой.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму, на Керченском мосту, российская полиция задержала пятерых крымских татар.