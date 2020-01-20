На Микитася надели электронный браслет – СМИ

Адвокат Микитася готовит запрос в Госпогранслужбу.

Правоохранители снова надели электронное устройство слежения на бывшего народного депутата, экс президента корпорации «Укрбуд» Максима Микитася.

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Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на адвоката Микитася Александра Лысака.

По его словам, после того как в понедельник пограничники сняли Микитася с рейса Киев-Лондон, на него снова надели электронный браслет слежения и заставили сдать заграничный паспорт.

Лысак отмечает, что ему неизвестны причины таких действий пограничников, поэтому, чтобы получить эту информацию, он готовит запрос в ГПСУ.

Ранее стало известно, что сегодня Микитась хотел вылететь из Украины, но его сняли с самолета. Факт снятия Микитася с борта подтвердили пограничники.

Адвокат Микитася утверждает, что у его подзащитного был разрешение на вылет в Великобританию от НАБУ и САП.

Справка УНИАН. 14 мая 2019 года детективы НАБУ провели обыски по месту работы и жительства отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии потеряло активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрий Аллерову, директору компании «Укрстрой» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук. Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн. После внесения денежных средств он вышел из СИЗО. Майбороде избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога в 1,5 млн грн. 18 июля было сообщено о подозрении четвертому участнику схемы по завладению имуществом Нацгвардии, который на время совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

3 октября стало известно, что в рамках дела детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату от группы «Воля народа» Максиму Микитасю. 4 октября Высший антикорсуд выбрал Микитасю меру пресечения в виде залога в размере 5,5 млн грн, 8 октября она была внесена. 22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила залог Микитасю с 5,5 до 80 млн грн.

24 октября залог был внесен. 26 декабря ВАКС продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-президента корпорации «Укрбуд», бывшего народного депутата Микитася, до 14 февраля 2020 года.