Организаторы нелегальных перевозок в зону АТО получают 300 тысяч грн в день - активист
Из Донецка в день по разным направлениям на неконтролируемую Украиной территорию отправляются от 150 до 500 человек, стоимость проезда варьируется от 650 до 1000 грн.
Об этом на своей странице в Facebook написал основатель общественной организации "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский, пишет Украинская правда.
"Если посчитать, то это выгодный бизнес, только в день организаторы этих поездок получают прибыль от 300-т тысяч гривен, и все эти транспортные схемы находится в тени", - заявил он.
По его словам, все поездки осуществляются через территорию России напрямую через блокпосты.
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Он отметил, что нелегальные перевозки осуществляются с Северного вокзала Донецка. Водители берут пассажиров, в том числе, и без пропусков.
Лисянский также подчеркнул, что фактически никто не несет ответственности за пассажира, если произойдет авария или другое происшествие.
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