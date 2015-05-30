Организаторы нелегальных перевозок в зону АТО получают 300 тысяч грн в день - активист

Об этом на своей странице в Facebook написал основатель общественной организации "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский, пишет Украинская правда.

"Если посчитать, то это выгодный бизнес, только в день организаторы этих поездок получают прибыль от 300-т тысяч гривен, и все эти транспортные схемы находится в тени", - заявил он.

По его словам, все поездки осуществляются через территорию России напрямую через блокпосты.

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Он отметил, что нелегальные перевозки осуществляются с Северного вокзала Донецка. Водители берут пассажиров, в том числе, и без пропусков.

Лисянский также подчеркнул, что фактически никто не несет ответственности за пассажира, если произойдет авария или другое происшествие.